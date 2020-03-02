В Новой Москве из сейфа в доме украли 1,6 млн рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в доме в Новой Москве 1,6 млн рублей и диктофон. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 1 марта в полицию поступило сообщение о краже из дома в поселении Внуковское, поселок Внуково. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, взломав замок балконной двери, проник в дом по указанному адресу, откуда из открытого сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1 млн 600 тыс. рублей и диктофона", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в полиции, точный перечень похищенного и материальный ущерб устанавливаются, проводится проверка.