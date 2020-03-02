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СМИ: около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках

По меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован
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© AP Photo/Aaron Favila

ТАСС, 2 марта. По меньшей мере 27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан в столичном регионе Филиппин взяты в заложники уволенным охранником. Об этом в понедельник сообщила газета Manila Times.

По ее данным, покупателей эвакуируют из ТЦ. На месте события были слышны звуки стрельбы.

Как отмечает телеканал ABS-CBN со ссылкой на мэра города, по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. В настоящее время ведутся переговоры с захватчиком.

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Филиппины
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