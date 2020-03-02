СМИ: около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках

ТАСС, 2 марта. По меньшей мере 27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан в столичном регионе Филиппин взяты в заложники уволенным охранником. Об этом в понедельник сообщила газета Manila Times.
LOOK: Members of the SWAT team of the Eastern Police District enter the Virra Mall in San Juan City where a dismissed security guard held dozens of employees hostage. PHOTOS BY JOHN ORVEN VERDOTE pic.twitter.com/jOH6k95h5S— The Manila Times (@TheManilaTimes) March 2, 2020
По ее данным, покупателей эвакуируют из ТЦ. На месте события были слышны звуки стрельбы.
Как отмечает телеканал ABS-CBN со ссылкой на мэра города, по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. В настоящее время ведутся переговоры с захватчиком.