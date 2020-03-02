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В Москве у учителя танцев украли €1 тыс. и почти 2,5 млн рублей с банковского счета

Полиция по данному факту проводит проверку

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку по факту похищения €1 тыс. и почти 2,5 млн рублей с банковского счета преподавателя танцев. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, 1 марта в ОМВД поступил материал проверки по обращению преподавателя танцев о краже денег с банковского счета. "Установлено, что неизвестный 28 января совершил кражу €1 тыс. и банковской карты, принадлежащих заявителю, после чего с банковского счета <...> совершил кражу принадлежащих ему 2 млн 400 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.

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