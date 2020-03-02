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В УМВД назвали возможного виновника ДТП с микроавтобусом под Владимиром с 16 пострадавшими

По данным ведомства, водитель микроавтобуса въехал в фуру, которая стояла на светофоре

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Виновником столкновения микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области, по предварительным данным, является водитель микроавтобуса. Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"По предварительным данным, водитель [микроавтобуса] совершил въезд в фуру, стоящую на светофоре. Данных, был ли данный водитель в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время нет", - сказал собеседник агентства.

Директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев сообщил в свою очередь, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Четверо [человек] в тяжелом состоянии, у остальных пострадавших легкие травмы. Вся необходимая помощь им оказывается. Часть пострадавших переведена в Ковровскую центральную городскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и фуры Mercedes произошло 2 марта около 03:20 мск в городе Гороховец на 335-м километре трассы М-7 "Волга". По уточненным данным полиции, всего в салоне автобуса находились 17 человек включая водителя, 16 из них пострадали, один пассажир погиб, детей среди них нет. По данным УМВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижний Новгород. Движение на участке трассы осуществляется по одной полосе в сторону Нижнего Новгорода.

Теги
РоссияВладимирская область
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