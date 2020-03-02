СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в 2015-2016 годах следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

"Невзирая на установленные факты преступлений Чийгозы, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица, - сообщила Петренко. - По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности)".

По данным СК, "замначальника Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе - начальник следственного управления Сергей Пантелеев - при отсутствии каких-либо доказательств вынес сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины, в отношении российских следователей, необоснованно обвинив их в совершении особо тяжкого преступления - нарушении законов и обычаев войны". "Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер", - отметила Петренко. Следователи устанавливают других сотрудников украинских правоохранительных органов, причастных преступлению.