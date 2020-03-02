Водитель такси насмерть сбил двух пешеходов во Владимире

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте во Владимире. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"2 марта около 06:15 мск на улице Большой Нижегородской, д. 81, автомобиль Hyundai Creta под управлением жителя Владимирской области 1987 года рождения сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте. Погибшие - мужчина и женщина, предположительно, пенсионеры", - уточнили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, людей сбил автомобиль "Яндекс.Такси".