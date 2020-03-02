Более 20 детей госпитализировали с отравлением после празднования Масленицы на Кубани

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Медики госпитализировали 21 ребенка в Краснодаре после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне", - уточнили в ведомстве, добавив, что у детей наблюдаются признаки отравления.

Госпитализированным поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Специалисты управления проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, празднование Масленицы в Губернском микрорайоне было частной инициативой управляющей компании этого жилого комплекса.