20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 20 детей госпитализировали с отравлением после празднования Масленицы на Кубани

ЧП произошло в Губернском микрорайоне

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Медики госпитализировали 21 ребенка в Краснодаре после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне", - уточнили в ведомстве, добавив, что у детей наблюдаются признаки отравления.

Госпитализированным поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Специалисты управления проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, празднование Масленицы в Губернском микрорайоне было частной инициативой управляющей компании этого жилого комплекса.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
ТЦ "Охотный ряд", гостиницу и школу в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Специалисты обследуют здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС