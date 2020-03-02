20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

эвакуированы Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Головинский, Коптевский, Дорогомиловский, Бутырский и Хорошевский районные суды

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Девять районных судов Москвы в понедельник эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Из-за анонимных сообщений о минировании эвакуированы Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Головинский, Коптевский, Дорогомиловский, Бутырский и Хорошевский районные суды", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Крупный пожар на ферме в Башкирии потушен
Его площадь составила 1,8 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС