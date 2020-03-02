Жительница Ленобласти пыталась задушить свою двухлетнюю дочь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Жительницу Ленинградской области задержали за то, что она пыталась задушить свою двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").

По данным СК, инцидент произошел 29 февраля в городе Тихвине. В своей квартире 24-летняя подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения повалила дочь на пол и сдавила шею ребенка ногой. Убить девочку матери не удалось, так как ей помешал дедушка девочки.

После этого девочку доставили в больницу, где ей оказали помощь медики, жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает. Девочку в настоящее время передали отцу, который находится в разводе с матерью и проживает отдельно.