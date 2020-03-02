В Москве следователи изъяли более 2 тыс. незарегистрированных косметических препаратов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следователи изъяли в Москве более 2 тыс. незарегистрированных косметических медицинских препаратов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, в ноябре 2019 года обвиняемые стали сбывать в Зеленоградском округе столицы незарегистрированные косметические медицинские препараты. "Используя курьеров, они продавали косметические препараты неосведомленным физическим и юридическим лицам, в том числе в салоны красоты. В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты более 40 коробок, в каждой из них находилось более 50 единиц косметологических медицинских препаратов, не имеющих специализированных сертификатов", - сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт незарегистрированных медицинских препаратов организованной группой"). Пятерым фигурантам предъявлено обвинение, все они признали вину и были отпущены под подписку о невыезде. Следствие устанавливает других причастных к сбыту препаратов. Иванова отметила, что продажа препаратов была пресечена совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому административному округу.