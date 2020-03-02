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Университет МИФИ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют здание и территорию Национального исследовательского ядерного университета МИФИ из-за анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на Каширском шоссе заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка, на месте работают специалисты оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник торговый центр "Охотный ряд", здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, а также школу проверяли из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, девять районных судов столицы эвакуировали из-за "минирования".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
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