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МАК приступил к расследованию крушения вертолета в Астраханской области

В результате ЧП погиб пилот

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета Robinson в Астраханской области, в результате которого погиб пилот. Об этом говорится в понедельник в сообщении МАК.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - отмечается в сообщении.

В пятницу вечером частный вертолет Robinson, принадлежащий компании "Аэросоюз-Волгоград", упал в труднодоступном месте в степи. Погиб единственный находившийся на борту человек - пилот Виктор Климочкин, который являлся учредителем "Аэросоюз-Волгоград". Он летел с базы отдыха "Прохладная" домой в Волгоград.

Вертолет при падении практически полностью разрушился. По данным администрации Наримановского района, вертолет был нанят отдыхающими с базы отдыха в Камызякском районе.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку. Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южным МТУ Росавиации начата проверка исполнения законодательства безопасности полетов.

Теги
РоссияАстраханская область
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