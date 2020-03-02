В Костромской области задержали мошенницу, проводившую якобы магические ритуалы

ТАСС, 2 марта. Полиция в Костромской области задержала мошенницу и девятерых ее помощников, которые брали с людей деньги за проведение "магических ритуалов". Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мошенники таким образом заработали более 2 млн рублей.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники размещали в сети интернет и средствах массовой информации объявления о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их, при этом их проблема требует незамедлительного вмешательства", - сказала Волк.

Она отметила, что женщина брала за каждый сеанс от 20 тыс. до 850 тыс. рублей. По предварительным данным, всего таким образом они заработали более 2 млн рублей. Полиция возбудила семь уголовных дел по статье "Мошенничество", псевдоцелительница и девять ее помощников заключены под стражу.

Полиция в ходе обысков офисе и по местам проживания подозреваемых обнаружила деньги, документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших, сумма поступивших денежных средств и псевдонимы операторов. Также изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами.