В СК рассказали о состоянии детей, отравившихся на Масленицу в Краснодаре

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Медики оценивают состояние детей, госпитализированных после массовых гуляний по случаю празднования Масленицы в Губернском микрорайоне Краснодара, как стабильное. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

Краевое управление Роспотребнадзора в понедельник сообщило, что после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне Краснодара за медицинской помощью обратились 29 жителей микрорайона, госпитализированы 22 человек, 21 из них ребенок. Им поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". В мэрии города уточняли ТАСС, что мероприятие было организовано управляющей компаний микрорайона, в управляющей компании Губернского микрорайона ТАСС пояснили, что для изготовления продукции для угощения людей на Масленицу привлекалась сторонняя специализированная организация.

Уточнятся, что возраст пострадавших детей от 1 года 7 месяцев до 16 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что ведомство проводит проверку по факту случившегося.