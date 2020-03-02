Суд оставил под домашним арестом экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Цакунова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, отклонив жалобу защиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Цакунову", - сказали в пресс-службе.

Цакунова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По этому делу, помимо основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и Цакунова, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.