20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Бывший замглавы Минобороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

Он умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Генерал армии Владимир Шуралев, занимавший в 1990-1991 годах пост замминистра обороны СССР, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Москве. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"1 марта Владимир Шуралев был сбит на улице легковым автомобилем. Его доставили в медицинское учреждение, где он в понедельник скончался от травм, несовместимых с жизнью", - сказал он.

Шуралев родился в 1935 году в городе Ковров Владимирской области. В 1955 году призван в Советскую армию. Окончил Ташкентское танковое училище в 1958 году. Командовал танковыми взводом, ротой в Группе советских войск в Германии. В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 1975 году - Военную академию Генерального штаба. С февраля 1985 года - командующий войсками Белорусского военного округа.

С 1990 по 1991 год был заместителем министра обороны СССР - главным инспектором Минобороны СССР. С 1992 года находился в запасе в запасе. До последнего времени был ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

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