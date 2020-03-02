У водителя попавшего в ДТП в Гороховце микроавтобуса не было лицензии на перевозку

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой во Владимирской области в ночь на понедельник, не имел лицензии на перевозку пассажиров и в момент ДТП, по предварительным данным, заснул за рулем. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области, ведомство начало проверку по факту ДТП.

Столкновение микроавтобуса Mercedes и фуры Mercedes произошло около 03:15 мск на 335-м км автодороги М-7 "Волга" в Гороховце Владимирской области. В результате аварии, по уточненным данным полиции, погиб один пассажир микроавтобуса и пострадали 15 человек. "По предварительной информации, столкновение произошло по причине наезда микроавтобуса на большегрузный автомобиль, остановившийся на светофоре. Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, транспортное средство тахографом не оборудовано", - говорится в сообщении.

По факту ДТП прокуратура Владимирской области организовала проверку, в результате которой будет дана оценка действиям обоих водителей. По данным УМВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижегородскую область. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации больниц Гороховца и Коврова.