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Суд Петербурга перевел из СИЗО под домашний арест экс-замначальника отдела ГИБДД

По данным источника в следственных органах, Михаил Александров получал деньги за покровительство от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест бывшего заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова по делу о взятках. Об этом журналистам в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд отказал следователю первого следственного отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Ленинградской области в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Александрова. Суд изменил меру на домашний арест. Срок меры - 29 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что в представленных следствием материалах указаны аналогичные основания для продления меры пресечения, что и в декабре 2019 года, когда Александрова арестовывали, то есть документы абсолютно идентичны по содержанию. При этом суду не представлено никаких сведений о выполнении следствием хоть каких-то следственных действий с момента заключения фигуранта под стражу. Александров вину не признал.

По данным источника в следственных органах, сотрудники управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, задержанные по делу о взятках, получали деньги за покровительство от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем". По информации источника, из материалов дела следует, что бывший подчиненный Александрова в июне 2019 года получил 450 тысяч рублей взятки от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за административные правонарушения, совершенные водителями фирмы. Часть взятки предназначалась для Александрова, но подчиненный не успел передать ему все деньги, так как был задержан. В уголовном деле в отношении Александрова фигурирует три эпизода получения взяток на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, эти деньги передавались ему в разное время и от разных лиц.

Компания "ТД "Альфацем" специализируется на поставках нерудных материалов, цемента и железобетонных изделий, она поставляла строительные материалы при выполнении работ на территории космодрома Плесецк в Архангельской области, стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, а также на других стратегических объектах.

По сведениям системы СПАРК, управление ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляло последнюю проверку "ТД Альфацем" летом 2017 года - проверялось соблюдение компанией требований нормативно-правовых актов, действующих в сфере безопасности дорожного движения.

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