Прокурор попросил суд смягчить наказание осужденному активисту Константину Котову

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представители прокуратуры и уполномоченного по правам человека в РФ в понедельник попросили о смягчении наказания Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС из Второго кассационного суда в Москве, где рассматривается жалоба на приговор активисту.

"Поддерживаю представление заместителя генерального прокурора о снижении наказания Котову, в то же время считаю необоснованной позицию, содержащуюся в жалобах защиты, о незаконности приговора и необходимости его отмены", - сказала гособвинитель.

В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека в РФ, в которой приговор назван "чрезмерно суровым".

Генпрокуратура просит снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. Защита настаивает на отмене приговора как незаконного.

Приговор Котову

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Котов вину не признал. После этого в КС поступило обращение от его представителей с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, а Дадин был освобожден. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.