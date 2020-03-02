В Зальцбурге начался суд о предполагаемом шпионаже экс-полковника Австрии в пользу России

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Земельный суд Зальцбурга начал в понедельник рассматривать дело обвиняемого в предполагаемом шпионаже в пользу России 71-летнего полковника австрийской армии в отставке Мартина М. Судебный процесс запланирован на пять дней.
Дело о предполагаемом шпионаже рассматривает суд присяжных. Судебные слушания проходят в закрытом режиме, потому что на процессе затрагиваются вопросы государственной тайны, которые суд не хочет предавать огласке. Защита обвиняемого отставного военного отвергает предъявленные обвинения. Она утверждает, что подсудимый не раскрывал государственных секретов, а только вел сбор информации из открытых источников, статьей в интернете и газет. В случае признания виновным австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Обвинительное заключение состоит из 34 страниц. На процессе должны выступить 19 свидетелей. Суд призвал наблюдателей и средства массовой информации не разглашать имена участников слушаний и не публиковать фотографии с их лицами: судей, прокуроров, свидетелей.
В ноябре 2019 года прокуратура города Зальцбург завершила расследование против отставного австрийского военного. Ему было предъявлено обвинение в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии. Дело было передано в Земельный суд Зальцбурга.
Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года работал на российскую военную разведку и предоставлял своему офицеру-куратору информацию о Вооруженных силах Австрии, системах вооружений, задачах сухопутных и воздушных сил. Обвиняемый от показаний отказался. По утверждению следствия, австриец был интегрирован в структурированную государственную сеть агентов иностранной разведки, которая вела тщательный сбор предоставленной им информации.
Дело о шпионаже
Власти Австрии в 2018 году сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче российской военной разведке на протяжении 20 лет информации о военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе в Европе. По данным австрийских властей, за свою деятельность он получил €300 тыс. Отставной полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен выражал уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.
В июле 2019 года МВД Австрии объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике и работе на Главное управление Генштаба ВС РФ. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, против которого начался судебный процесс. Австрийская полиция считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и утверждает, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Сам бывший австрийский полковник не давал показаний по делу Зайцева.