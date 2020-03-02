В Зальцбурге начался суд о предполагаемом шпионаже экс-полковника Австрии в пользу России

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Земельный суд Зальцбурга начал в понедельник рассматривать дело обвиняемого в предполагаемом шпионаже в пользу России 71-летнего полковника австрийской армии в отставке Мартина М. Судебный процесс запланирован на пять дней.

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Дело о предполагаемом шпионаже рассматривает суд присяжных. Судебные слушания проходят в закрытом режиме, потому что на процессе затрагиваются вопросы государственной тайны, которые суд не хочет предавать огласке. Защита обвиняемого отставного военного отвергает предъявленные обвинения. Она утверждает, что подсудимый не раскрывал государственных секретов, а только вел сбор информации из открытых источников, статьей в интернете и газет. В случае признания виновным австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение состоит из 34 страниц. На процессе должны выступить 19 свидетелей. Суд призвал наблюдателей и средства массовой информации не разглашать имена участников слушаний и не публиковать фотографии с их лицами: судей, прокуроров, свидетелей.

В ноябре 2019 года прокуратура города Зальцбург завершила расследование против отставного австрийского военного. Ему было предъявлено обвинение в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии. Дело было передано в Земельный суд Зальцбурга.

Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года работал на российскую военную разведку и предоставлял своему офицеру-куратору информацию о Вооруженных силах Австрии, системах вооружений, задачах сухопутных и воздушных сил. Обвиняемый от показаний отказался. По утверждению следствия, австриец был интегрирован в структурированную государственную сеть агентов иностранной разведки, которая вела тщательный сбор предоставленной им информации.

Дело о шпионаже