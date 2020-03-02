В Севастополе задержали проректора вуза

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Проректор Севастопольского государственного университета Владислав Большенко задержан по подозрению в совершении экономического преступления. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель вуза.

"Нам объявили буквально несколько минут назад. Есть информация, что проректор задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. Мы можем подтвердить, что проректор отсутствует на рабочем месте с пятницы", - сказал собеседник.

Он уточнил, что вуз со своей стороны готов оказывать необходимую помощь правоохранительным органам.

По информации на сайте вуза, Большенко занимает должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом.