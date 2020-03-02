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Следователи возбудили дело из-за гибели 13-летней девочки в Новгородской области

По версии следствия, группа подростков вдыхала пары газа из газового баллона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летней девочки, тело которой обнаружили в воскресенье вечером на улице в Малой Вишере Новгородской области, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ведомства. По предварительным данным, подросток погиб, надышавшись газами.

"Следственным органами СК РФ по Новгородской области по факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщил собеседник агентства.

Тело девочки было обнаружено вечером 1 марта на улице Революции. По версии следствия, она несколько раз вдыхала пары газа из газового баллона для заправки зажигалки. Как ранее уточняли ТАСС в ведомстве, девочка находилась в компании еще нескольких подростков.

Теги
РоссияНовгородская область
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