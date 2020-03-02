Устроивший стрельбу в норвежской мечети пробудет в заключении до суда в мае

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа 2019 стрельбу в мечети близ Осло, будет находиться в СИЗО до начала судебного процесса над ним 7 мая. Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на решение Окружного суда Осло.

С просьбой оставить его в заключении в суд обратилась норвежская полиция. Он находится в СИЗО с августа прошлого года.

Мансхаус обвиняется в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство.

10 августа 2019 около 17:30 мск в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения - он убил ее из-за ее азиатского происхождения перед тем, как отправиться в мечеть. Полицейская служба безопасности (контрразведка Норвегии) была предупреждена о деятельности Мансхауса за год до этих событий, однако не нашла оснований для наблюдения за ним.

Примерно за 2 часа до нападения на мечеть от имени стрелка в соцсетях был размещен пост, в котором автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях новозеландского Крайстчерча в марте прошлого года, в результате которого погибли 50 человек. По данным полиции, обвиняемый также открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии террористу Андерсу Брейвику, а также стрелку, убившему 3 августа 2019 22 человека в Техасе, и Видкуну Квислингу - главе коллаборационистского правительства Норвегии в период нацистской оккупации.