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В Чечне без света остались более 60 тыс. человек

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Более 60 тыс. жителей Ножай-Юртовского района Чечни остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи. Об этом в понедельник сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"2 марта отключилась тупиковая ВЛ 35 кВ "Ойсунгур - Саясан". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ножай-Юртовском районе (около 60, 5 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 10 МВт", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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РоссияЧечня
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