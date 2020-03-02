Житель Удмуртии получил 2,5 года колонии за нападение с ножом на полицейского

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. Суд в Удмуртии приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии строгого режима 22-летнего жителя Увинского района, который напал с ножом на полицейского, сообщается в понедельник на сайте республиканского управления СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя. Мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти - сотрудника полиции, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что вечером 15 сентября 2019 года домой к мужчине прибыл полицейский, чтобы проверить сообщение о преступлении. В итоге пьяный мужчина стал вести себя агрессивно и попытался ударить полицейского ножом.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.