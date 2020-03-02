Пассажир погиб после падения на пути на Замоскворецкой линии метро Москвы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пассажир, который упал на пути на станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии московского метро, погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 12:48 мск на станции метро "Домодедовская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Были приняты меры для его извлечения. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" из-за падения пассажира на пути. Также в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено.