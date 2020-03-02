В Волгоградской области пьяная многодетная мать избивала своих детей

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Многодетная мать под Волгоградом, злоупотребляла алкоголем и избивала своих малолетних детей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Информация о возможном семейном насилии поступила инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних от районных медработников.

"Во время регулярных медицинских осмотров четверых малолетних детей жительницы Ольховского района педиатр стала замечать на их телах ушибы и ссадины. В 2019 году полицейские поставили семью на учет как неблагополучную. Женщина, воспитывающая детей одна, злоупотребляла спиртными напитками и, по ее словам, в целях воспитания нередко наносила им телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, около месяца назад женщина родила пятого ребенка. В отношении матери полицейские возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей").

В настоящее время женщина будет находиться под более пристальным вниманием субъектов профилактики. Четверых детей (9, 7, 4 и 2 лет) в ближайшее время планируется поместить в социально-реабилитационный центр, отметили в областном главке МВД.