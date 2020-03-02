Суд перевел под домашний арест полицейских, подозреваемых в пытках задержанного в Саратове

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест трех полицейских, которые подозреваются в пытках над задержанным в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

8 октября 2019 года правоохранители задержали троих полицейских, которые подозреваются в избиении и пытках над мужчиной. По версии следствия, трое сотрудников в течение двух дней избивали мужчину 1987 года рождения, "причинив потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором", по данным СМИ, утюгом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всем троим фигурантам суд тогда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, 10 февраля суд продлил арест двум задержанным до 2 марта, еще одному - до 3 марта.

"Всем троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ГУ МВД области сообщали, если вина сотрудников подтвердится, мх уволят из органов внутренних дел, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.