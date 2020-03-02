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В Якутске произошла утечка газа

Для ремонтных работ в городе перекроют улицу

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Утечка на газопроводе высокого давления зафиксирована в Якутске, улица, где произошел инцидент, будет перекрыта с завтрашнего утра для ремонтно-восстановительных работ, сообщила в понедельник пресс-служба управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

Утечка произошла на газопроводе высокого давления диаметром 159 мм. Данный газопровод, проложенный еще в первые годы газификации Якутска, в конце 1960-х годов, поставляет газ в котельные, снабжающие не только многоквартирные жилые дома, но и плавательный бассейн, торговый центр, стадион и др.

"Утечка на газопроводе высокого давления станет причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от перекрестка с улицей Октябрьская до Вилюйского переулка. Управление газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" приступит к ремонтно-восстановительным работам 3 марта с 9:00 (03:00 мск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особую сложность представляет задача по установлению места утечки: газопровод проходит под полотном дороги, а газ выходит на поверхность через трещины в мерзлом грунте.

"Пока невозможно спрогнозировать хотя бы приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ. О готовящемся перекрытии были оповещены руководство городского округа "город Якутск", управление ГИБДД по Республике Саха (Якутия) и городские службы", - отметили в организации.

Теги
РоссияЯкутия
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