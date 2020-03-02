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СК просит заочно арестовать украинского экс-депутата Мосийчука

Соответствующее ходатайство Басманный суд рассмотрит 17 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, объявленного ранее в розыск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, соответствующее ходатайство поступило в суд и будет рассмотрено 17 марта.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука. Судебное заседание назначено на 17 марта в 09:30 мск", - сказала агентству пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как сообщалось в декабре прошлого года, СК РФ предъявил Мосийчуку заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года (ст. 360 УК РФ - "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). Он был объявлен в розыск.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

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