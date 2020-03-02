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В Оренбургской области выясняют причину смерти подростка, тело которого нашли в подъезде

Ранее местные СМИ сообщали, что погибший вдохнул газ из баллончика для заправки зажигалок

ОРЕНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Оренбургской области начали проверку в связи со смертью несовершеннолетнего в Орске, тело которого обнаружили в подъезде одного из домов города. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ведомства Анжелика Линькова.

Местные СМИ ранее распространили информацию, что погибший вдохнул газ из баллончика, предназначенного для заправки зажигалок.

"[Обнаружено тело] без видимых признаков насильственной смерти. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины смерти", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причинах смерти подростка.

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РоссияОренбургская область
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