Приговор Константину Котову отправили на пересмотр

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Второй кассационный суд в понедельник отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста Константина Котова, ранее осужденного на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, передает корреспондент ТАСС.

"Отправить дело на повторное рассмотрение в апелляционную коллегию Мосгорсуда", - огласила постановление судья.

Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора как незаконного.

Кассационный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, о чем его не просила ни одна из сторон. Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей. "Установить Котову в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на два месяца", - постановила судья.

Адвокат Котова Анна Ставицкая объясняет это решение тем, что суд "не захотел брать на себя ответственность за исход этого дела".

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Котова осудили по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и он был освобожден. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.