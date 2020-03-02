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В Воронеже прокуратура ужесточила статью обвинения женщине, напоившей сына кислотой

Первоначально женщину осудили по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и назначили ей наказание в виде 15 тыс. рублей штрафа

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Воронежской области ужесточила статью обвинения женщине, которая три года назад специально напоила своего грудного сына уксусной кислотой. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора по региону Михаил Усов.

В январе 2017 года в Каширском районе Воронежской области женщина напоила своего двухмесячного сына 70% раствором уксусной кислоты, малыша родственники доставили в больницу, где врачи диагностировали ему химический ожог пищевода. Женщину осудили по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), суд назначил ей наказание в виде 15 тыс. рублей штрафа.

"В прокуратуру поступило обращение дедушки мальчика. К заявлению он приложил медицинские документы о продолжающемся лечении последствий химического ожога пищевода и о состоянии ребенка. Первоначальный приговор суда по статье 115 УК РФ по заключению прокурора был отменен, а дело направлено на новое расследование по более тяжкой статье - пункт "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести")", - сказал Усов.

По его словам, расследование уголовного дела в связи с возникновением новых обстоятельств завершено, оно направлено в Каширский районный суд для рассмотрения по существу. Он пояснил, что женщина устала ухаживать за своим ребенком, у нее была депрессия, поэтому она специально дала выпить сыну уксусной кислоты.

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РоссияВоронежская область
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