СМИ: заложники в ТЦ на Филиппинах освобождены

ТАСС, 2 марта. Оказавшиеся в заложниках сотрудники торгового центра в городе Сан-Хуан на Филиппинах освобождены. Об этом в понедельник сообщил новостной портал Rappler.

По его данным, уволенный охранник ТЦ, который захватил по меньшей мере 27 человек, покинул здание вместе с заложниками и сложил оружие после того, как власти согласились на его условия.

Ранее в понедельник газета Manila Times сообщила, что не менее 27 сотрудников ТЦ Greenhills в городе Сан-Хуан в столичном регионе Филиппин взяты в заложники. Как проинформировал телеканал ABS-CBN со ссылкой на мэра города, по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.