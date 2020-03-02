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В Волгограде арестовали полицейского по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей

Его задержали с поличным

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники регионального УФСБ задержали в Волгограде при получении взятки оперуполномоченного управления по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"В феврале подозреваемый встретился с жителем Волгограда возле торгового центра, где получил от него взятку в сумме 2,5 млн рублей. В ходе передачи денег полицейский был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области с поличным", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в октябре прошлого года оперуполномоченный УЭБиПК встретился с местным жителем, который является родственником учредителя одной из строительных коммерческих организаций. Подозреваемый сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей, якобы предназначенное в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, он сможет решить вопрос о непривлечении должностных лиц фирмы к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов за период с 2017 по 2018 годы.

"В действительности, как установили следователи, столь крупной суммой страж правопорядка намеревался распорядиться по собственному усмотрению, предпринимать каких-либо действий по выполнению своих обещаний не собирался", - отметили в следственном управлении СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ "Покушение на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере". В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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