Аэропорт Франкфурта возобновил работу после обнаружения дрона

ТАСС, 2 марта. Крупнейший в Германии международный аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил свою работу после того, как в небе над ним был замечен дрон. Об этом в понедельник сообщила федеральная полиция аэропорта.

Ранее сообщалось, что в небе над воздушной гаванью был в понедельник замечен дрон, из-за чего Германская служба безопасности полетов (DFS) на некоторое время приостановила выдачу разрешений на взлеты и посадки самолетов.

"С 13:00 (15:00 мск) возобновлены взлеты и посадки в аэропорту Франкфурта", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter. Отмечается, что полиция проводит расследование инцидента.