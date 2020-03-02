Попавший в ДТП во Владимирской области микроавтобус не был застрахован

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Микроавтобус Mercedes Sprinter, столкнувшийся с грузовиком Mercedes во Владимирской области в понедельник ночью, не имел договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщил Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

"В системе НССО нет договора страхования на транспортное средство c госномером Е399МХ21", - говорится в сообщении. Если юрлицо, перевозит людей транспортом, приспособленным для восьми и более человек и при этом не имеет договора обязательного страхования, он полностью несет ответственность за повреждения.

Таким образом, родственникам погибшего положены выплаты в размере 2,025 млн рублей. Пострадавшим выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму в зависимости от ее сложности. Например, за перелом бедра положено от 80 до 300 тыс. рублей, за переломы конечностей от 60 до 300 тыс. рублей. Минимальные ушибы или ссадины оцениваются в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

ДТП произошло около 03:15 мск на 335-м км автодороги М-7 "Волга" в Гороховце Владимирской области. В результате аварии погиб один пассажир микроавтобуса и пострадали 15 человек. Как сообщалось, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. У него не было лицензии на перевозку.

После ДТП прокуратура Владимирской области организовала проверку, в результате которой будет дана оценка действиям обоих водителей. По данным МВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы в Нижегородскую область. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации больниц Гороховца и Коврова.