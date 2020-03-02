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СМИ: в Китае обрушилась секция строящегося моста

Погибли два человека

ШАНХАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Два человека стали жертвами обрушения секции строящегося моста в городе Фучжоу в восточной провинции Фуцзянь. Как сообщило Центральное телевидение Китая, еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник на одной из строительных площадок в районе городского Южного вокзала. Упавшая балка моста придавила временную жилую постройку для рабочих.

О причинах ЧП не сообщается, начато расследование. Пострадавшие направлены в больницу, опасности для их жизни нет, говорится в репортаже.

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Китай
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