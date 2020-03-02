Психиатрическая экспертиза признала вменяемым Рамиля Шамсутдинова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО "Бутырка", где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд", - сказал собеседник агентство.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".