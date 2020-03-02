Обледенение и технеисправность названы основными версиями крушения самолета Bek Air

"Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) произведена выгрузка данных из двух бортовых самописцев воздушного судна (речевой и параметрический прибор полетных данных), и на сегодняшний день специалистами МАК готовится заключение", - говорится в ответе, опубликованном на сайте премьер-министра республики. Расследование авиакатастрофы проводит следственно-оперативная группа МВД, надзор за прооцессом осуществляет Главная транспортная прокуратура.

НУР-СУЛТАН, 2 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана рассматривают две версии крушения самолета авиакомпании Bek Air - обледенение крыльев и техническую неисправность воздушного судна. Об этом говорится в ответе премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на запрос депутатов нижней палаты парламента, опубликованном в понедельник.

"Досудебное расследование продолжается, отрабатываются две основные версии. Первая - обледенение крыльев воздушного судна. Для проверки данной версии с привлечением международных специалистов проверяется нарушение процедуры противообледенительной обработки самолета при его предполетной подготовке. Вторая - техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота. В рамках данной версии продолжаются следственные действия, направленные на оценку действий экипажа при возникновении внештатной ситуации", - поясняется в документе.

Кроме того, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью. "По итогам расследования групповой несчастный случай был признан связанным с трудовой деятельностью с установлением степени вины сторон: работников - 0%, работодателей - 100%. Работодателям поручено сообщить в страховые компании о необходимости проведения страховых выплат семьям погибших работников (иждивенцам). Материалы специального расследования направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения по произошедшему групповому несчастному случаю", - отмечается в ответе на запрос.

Местные исполнительные органы власти оказали материальную помощи пострадавшим. По месту жительства было выплачено по 1 млн тенге ($2,6 тыс.) 46 пострадавшим пассажирам, также выплачено по 4 миллиона тенге ($10,4 тыс.) 12 семьям погибших. Вместе с тем комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции республики подал иск в экономический суд города Нур-Султана по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании.

Авиакатастрофа

Самолет Fokker 100 компании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, 27 декабря прошлого года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, второй пилот умер спустя месяц.

Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. До выяснения обстоятельств трагедии деятельность авиаперевозчика приостановлена.