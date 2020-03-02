Казанские полицейские задержали мужчину, угрожавшего расправой супруге и детям

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Казани мужчину, удерживавшего в квартире супругу и маленьких детей и угрожавшего им расправой. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Ночью 2 марта в дежурную часть управления МВД России по городу Казани поступило сообщение об удержании в квартире женщины и двух несовершеннолетних детей. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 32-летний мужчина под угрозой причинения вреда здоровью членам своей семьи и взрыва газового баллона удерживает в квартире супругу и двух детей трех и восьми лет", - говорится в сообщении.

Мужчина не шел на уговоры полицейских, требовал дать ему наркотики и спиртное. В противном случае он обещал взорвать газ и навредить близким. Заместитель начальника (по охране общественного порядка) управления МВД по Казани полковник полиции Сергей Чанкин смог наладить диалог с подозреваемым и проникнуть в квартиру.

"После продолжительных переговоров, благодаря профессиональным действиям Чанкина и психологов МВД, а также помощи одного из соседей злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. В действиях фигуранта имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - говорится в сообщении.

Материалы передали в следственное управление СКР по Татарстану, уточнили в пресс-службе МВД по региону.