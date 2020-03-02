Члены банды Пичугина заявили отвод судье за отказ в суде присяжных

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми приступил к рассмотрению по существу резонансного уголовного дела в отношении лидеров и участников банды Юрия Пичугина, на счету которой шесть убийств, одно покушение и другие особо тяжкие преступления. На заседании в понедельник 16 из 17 обвиняемых заявили отвод судье из-за отказа в рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщил ТАСС адвокат Пичугина Александр Вершинин.

"Сегодня все обвиняемые за исключением одного заявили отвод судье Александру Баранову за отказ в рассмотрении дела судом присяжных. Это решение суда незаконное и необоснованное, аргументировано тем, что в деле якобы имеются сведения, составляющие государственную тайну, которые не могут оглашаться в присутствии присяжных. Однако всем известно, что громкие уголовные дела о убийстве Политковской, Пола Хлебникова, замглавы Центробанка Козлова, дело Сутягина о госизмене, где действительно содержалась гостайна, рассматривались судом присяжных, они подписывают бумаги о неразглашении этих сведений. Здесь обвиняемым в этом отказано", - рассказал ТАСС адвокат.

По его словам, судья не нашел оснований для собственного отвода. При этом постановление об отказе в суде присяжных обжаловано, дата его рассмотрения во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга еще не назначена. Заседание в Верховном суде Коми отложено до 26 марта. К оглашению обвинительного заключения суд не приступал, сообщил адвокат.

"Обвиняемые настаивают на суде присяжных, они надеялись на рассмотрении фактов по существу. Сейчас обвинение построено на показаниях засекреченных свидетелей и досудебщиков Азизова и Эфендиева, притянуто за уши. Есть вопросы к экспертизам", - добавил адвокат.

"Мы хотим сказать отвод судье. Мы находимся уже три года под следствием. Нас выматывают. Нас лишили суда присяжных. Это незаконно и необоснованно. Суд не хочет разбираться, как и следствие", - заявил в ходе процесса один из обвиняемых Леонид Иванов.

В ходе процесса были приняты беспрецедентные меры безопасности, зал заседаний и подходы к нему охраняли сотрудники СОБР. Близкие и родственники обвиняемых наблюдали за процессом в соседнем зале по видеотрансляции.

О деле Пичугина

В деле 18 фигурантов, 17 из них содержатся под стражей, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. Дело еще одного, Солдатова выделено в отдельное производство, возвращено прокурору региона для устранения препятствий его рассмотрения судом. Солдатов переведен под домашний арест.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды), совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще трое фигурантов заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. 49-летнему Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. 41-летний Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, 51-летний Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 1992 по 1994 год Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

В СК РФ сообщали, что на вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал оружия и боеприпасов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты оружейные схроны, у членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок.

В деле насчитывается 311 томов, около 700 свидетелей.