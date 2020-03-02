В Москве задержали мужчину, сообщившего о ложных минированиях в нескольких городах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого, который сообщил о ложных минированиях нескольких объектов в разных городах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В опорный пункт "Китай-город" поступило сообщение, что на службу "02" позвонил неизвестный гражданин и сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах. При этом гражданин вел интернет-трансляцию в одной из социальных сетей неограниченному числу лиц. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого: им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан", - говорится в сообщении.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").