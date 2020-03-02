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Проректора вуза в Севастополе подозревают в получении взятки в 5,5 млн рублей

Эти деньги он потребовал от подрядчика, который должен был построить для университета учебно-лабораторный корпус. Задержанный написал явку с повинной
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© УФСБ России по Республике Крым/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Задержанный проректор Севастопольского государственного университета подозревается в том, что он потребовал взятку в размере 5,5 млн рублей от подрядчика, который должен был строить для вуза корпус по федеральной целевой программе развития Крымского полуострова. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

В пресс-службе вуза ранее сообщали, что проректора Севастопольского государственного университета Владислава Большенко задержали по подозрению в совершении экономического преступления.

"Следствием установлено, что летом 2019 года между Министерством науки и высшего образования РФ и фирмой были заключены госконтракты на возведение первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса, а также реконструкции библиотеки вуза. После того, как на счет фирмы поступили авансовые платежи по контрактам, проректор потребовал от директора фирмы передать ему 5,5 млн рублей за нерасторжение контрактов в случае невыполнения работ в установленные сроки и продление контрактов с последующей передачей ему 5% от суммы всех платежей", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в декабре прошлого года проректор получил от предпринимателя взятку в размере 3,1 млн рублей. При передаче оставшейся части суммы его задержали представители УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас проректор находится в статусе подозреваемого. "От подозреваемого следствием получена явка с повинной. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление полной картины совершенного преступления", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что два учебно-лабораторных корпуса для Севастопольского государственного университета должны быть построены к 2022 году. ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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