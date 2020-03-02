СК запросил для проверки материалы по факту гибели в ДТП замминистра обороны СССР Шуралева

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Столичное следственное управление СК запросило материалы проверки по факту гибели бывшего заместителя министра обороны СССР Владимира Шуралева для установления всех обстоятельств. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы ГСУ СК России по Москве, - сообщила она. - Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего".

1 марта во дворе жилого дома по улице Александра Невского автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил 84-летнего мужчину. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где умер от полученных травм.

Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил, что легковой автомобиль сбил генерала армии Владимира Шуралева, занимавшего в 1990-1991 годах пост замминистра обороны СССР. Шуралев умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Шуралев родился в 1935 году в Коврове Владимирской области. С февраля 1985 года - командующий войсками Белорусского военного округа. С 1990-го по 1991 год был заместителем министра обороны СССР - главным инспектором Минобороны СССР. С 1992 года находился в запасе. До последнего времени был ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.