На Ямале возбудили дело в отношении водителя, переехавшего пятилетнего ребенка

ТАСС, 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, переехавшего во дворе жилого дома пятилетнего ребенка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, днем 27 февраля 2020 года местный житель за рулем ВАЗ-211440 не убедился в безопасности своего маневра и во дворе жилого дома в микрорайоне Тундровый наехал на лежащего на проезжей части пятилетнего мальчика. После этого подозреваемый оставил место ДТП. Отмечается, что в результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы.