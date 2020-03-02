Жительницу Ставрополья приговорили к шести годам заключения за финансирование ИГ

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам колонии общего режима жительницу Шпаковского района Ставрополья за финансирование террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщили в краевом суде.

"Приговором Шпаковского районного суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.

Суд признал женщину виновной в финансировании незаконного вооруженного формирования по статье ч. 1 ст. 208 УК РФ. Установлено, что в 2016 году в интернете была создана группа по сбору средств для финансирования ИГ. Жительница города Михайловска Ставропольского края, которая придерживается идей международной террористической организации, в 2017 году перевела деньги на указанный в группе банковский счет.

Приговор суда в законную силу не вступил.