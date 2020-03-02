СК подтвердил задержание ректора Воронежского технического университета

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Задержание ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного и его четырех подчиненных прошло в понедельник, возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества и получения взятки. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил ТАСС, что Колодяжного и четырех проректоров вуза задержали по подозрению во взяточничестве и мошенничестве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении ректора Воронежского государственного технического университета, а также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту противоправных действий должностных лиц указанного учебного заведения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СК, с января 2015 года по январь 2020-го ректор вуза Колодяжный получил от подчиненного за покровительство взятку в размере не менее 2 млн рублей, которые ранее были ему же выданы в виде премии.

"На имя не менее 14 подчиненных сотрудников были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании, на основании которых сотрудники получили завышенные премиальные вознаграждения на общую сумму не менее 70 млн рублей. Денежные средства были переданы этими сотрудниками руководству учебного заведения", - добавила в своем сообщении пресс-служба ведомства.

Следователи с помощью сотрудников управления ФСБ по региону провели обыски у ректора и еще четырех задержанных сотрудников вуза.