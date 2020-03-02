Уголовное дело возбудили после ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-7 "Волга" с участием микроавтобуса и фуры. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Столкновение микроавтобуса Mercedes и фуры этой же марки произошло в понедельник около 03:15 мск на 335-м км автодороги М-7 в Гороховце Владимирской области. В результате аварии, по уточненным данным полиции, погиб один пассажир микроавтобуса и 14 человек пострадали.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 264. УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проводятся следственные действия", - уточнили в ведомстве.

По данным медиков, госпитализированы четыре человека, в том числе двое в реанимации. Один из пострадавших вечером в понедельник был доставлен из Гороховецкой ЦРБ в больницу скорой помощи Владимира.

В связи с ДТП прокуратура Владимирской области организовала проверку, в результате которой будет дана оценка действиям обоих водителей. По данным УМВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, они возвращались из Москвы домой в Нижегородскую область.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за наезда микроавтобуса на большегрузный автомобиль, остановившийся на светофоре. Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, а микроавтобус не был оборудован тахографом.