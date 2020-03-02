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Уголовное дело возбудили после смерти четырехлетней девочки в больнице Ставрополья

Врач-педиатр 27 февраля поставил ребенку диагноз ОРВИ и направил на амбулаторное лечение. Позднее состояние девочки ухудшилось, родители отвезли ее в больницу, где она умерла на следующий день

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в центральной районной больнице Изобильненского городского округа Ставрополья. Ребенок поступил в медучреждение после назначенного врачом домашнего лечения, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В правоохранительные органы города Изобильного поступило сообщение о смерти в реанимационном отделении Изобильненской ЦРБ девочки 2015 года рождения. По данному факту Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 27 февраля врачом-педиатром девочке был поставлен диагноз ОРВИ после жалоб на повышенную температуру, кашель и сонливость. Ребенка направили на амбулаторное лечение, после ухудшения состояния родители привезли девочку в больницу, где на следующий день она умерла в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности". Следователь назначил проведение экспертиз для установления точной причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияСтавропольский край
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